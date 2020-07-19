"Маріуполь" впевнено переміг "Львів" у заключному турі УПЛ: відео
19 липня ПФК "Львів" зіграв з "Маріуполем" у 32 турі УПЛ. Гості здобули перемогу з рахунком 0:2.
Львів – Маріуполь 0:2
Голи: Чех, 32, Чурко, 58 (пен.)
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- Обидві команди вже не вирішують жодних турнірних проблем, але зобов'язані гідно завершити сезон. Маріупольцям і львів'янам має бути соромно за розгромні домашні поразки від "Олімпіка".
- Львів'яни поступилися олімпійцям в минулому турі про рахунком 1:5, а маріупольці чотирма днями раніше пропустили від того ж суперника на один м'яч менше.
Команди досить рівно провели перший тайм, але відзначитись вдалося лише азовцям. На 32-й хвилині Сабіно промахнувся повз м'яч під час відскоку подачі зі штрафного з правого флангу на дальній кут штрафного, після чого Чеху залишалося тільки вдало покласти корпус для удару – 0:1.
Відео голу Чеха
У другій половині зустрічі підопічні Олександра Бабича подвоїли свою перевагу. Після навісу від Корнієнка з лівого флангу Клименчук штовхав у спину Кулакова і заробив пенальті у власні ворота.
Чурко з 11-ти метрової позначки пробив у верхній кут без шансів для голкіпера.
Відео голу Чурка
- Як висновок, "Маріуполь" здобув упевнену перемогу та залишився у зоні плей-офф Ліги Європи. "Львів" з 24 очками залишається 11-м.
- Перші матчі за право виступати у плей-офф Ліги Європи відбудуться 25 липня. У першій парі зіграють "Колос" та "Дніпро-1". Їх матч розпочнеться о 17:00. У другому матчі "Олександрія" протистоятиме "Маріуполю". Початок зустрічі о 19:30. Переможці цих пар в одній грі розіграють третю путівку в Лігу Європи. Матч відбудеться 29 липня.