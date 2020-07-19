19 липня ПФК "Львів" зіграв з "Маріуполем" у 32 турі УПЛ. Гості здобули перемогу з рахунком 0:2.

Львів – Маріуполь 0:2

Голи: Чех, 32, Чурко, 58 (пен.)

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Обидві команди вже не вирішують жодних турнірних проблем, але зобов'язані гідно завершити сезон. Маріупольцям і львів'янам має бути соромно за розгромні домашні поразки від "Олімпіка".

Львів'яни поступилися олімпійцям в минулому турі про рахунком 1:5, а маріупольці чотирма днями раніше пропустили від того ж суперника на один м'яч менше.

Команди досить рівно провели перший тайм, але відзначитись вдалося лише азовцям. На 32-й хвилині Сабіно промахнувся повз м'яч під час відскоку подачі зі штрафного з правого флангу на дальній кут штрафного, після чого Чеху залишалося тільки вдало покласти корпус для удару – 0:1.

Відео голу Чеха

У другій половині зустрічі підопічні Олександра Бабича подвоїли свою перевагу. Після навісу від Корнієнка з лівого флангу Клименчук штовхав у спину Кулакова і заробив пенальті у власні ворота.

Чурко з 11-ти метрової позначки пробив у верхній кут без шансів для голкіпера.

Відео голу Чурка