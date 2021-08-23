Львов – Ингулец 1:2

Гол: Грисьо, 14 – Козак, 53, Ситало, 54

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Львов в предыдущем туре сыграл вничью с Александрией (1:1). Это очко стало для львовян только вторым в текущем первенстве.

У Ингульца турнирных баллов еще меньше, однако, без сомнения, команда Лавриненко вполне им довольна, ведь оно было добыто в матче против чемпиона Украины – киевского Динамо. В игре, которая состоялась только в последнюю среду, Ингулец забил дважды – по разу в свои и чужие ворота. На этот раз соперник будет непростой, однако совсем другого уровня, поэтому набрать зачетные пункты будет намного легче. Как и, кстати, львовянам.

Хозяева поля первыми открыли счет во встрече. На 14-й минуте Якимец забросил во вратарскую – Ковалев перехватил, но Грисьо принял мяч на грудь у линии штрафной справа, развернулся и бильярдным ударом положил мяч под левую штангу.

Видео гола Грисьо

После перерыва, на 53-й минуте, Петровцы сравняли счет на табло. Салем выдал диагональ налево на Опанасенко, тот навесил на линию вратарской, откуда Козак пробил вратаря.

Видео гола Козака

А еще через минуту Ингулец чудом вышел в перед, когда Львов развел мяч с центра поля, сразу же потерял, Запорожец забросил на ход Ситало, который перебросил Ильющенкова, что вышел далеко из ворот.

Видео гола Ситало

В итоге, Ингулец одержал первую победу в нынешнем розыгрыше УПЛ и поднялся на 13 строчку, обойдя тот же Львов, который стал 15-ым.

Львов – Ингулец видеообзор