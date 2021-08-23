Львів – Інгулець 1:2

Гол: Грисьо, 14 – Козак, 53, Сітало, 54

До слова Петраков терміново викликав у збірну України двох голкіперів через травми Бущана та Трубіна

Львів у попередньому турі зіграв внічию з Олександрією (1:1). Це очко стало для львів'ян тільки другим у поточній першості.

В Інгульця турнірних балів ще менше, проте, без сумніву, команда Лавриненка цілком ним задоволена, адже воно було здобуто в матчі проти чемпіона України – київського Динамо. У грі, яка відбулася тільки в останню середу, Інгулець забив двічі – по разу в свої та чужі ворота. Цього разу суперник буде непростий, проте зовсім іншого рівня, тому набрати залікові пункти буде набагато легше. Як і, до речі, львів'янам.

Господарі поля першими відкрили рахунок у зустрічі. На 14-й хвилині Якимець закинув у воротарську – Ковальов перехопив, але Грисьо прийняв м'яч на груди біля лінії штрафного справа, розвернулся і більярдним ударом поклав м'яч під ліву штангу.

Відео голу Грисьо

Після перерви,на 53-й хвилині, петрівці зрівняли рахунок на табло. Салем видав діагональ наліво на Опанасенка, той навісив на лінію воротарського, звідки Козак пробив воротаря.

Відео голу Козака

А ще через хвилину Інгулець дивом вийшов у перед, коли Львів розвів м'яч з центру поля, відразу ж втратив, Запорожець закинув на хід Сітало, який перекинув Ільющенкова, що вийшов далеко з воріт.

Відео голу Сітало

У підсумку, Інглуець здобув першу перемогу в нинішньому розіграші УПЛ та піднявся на 13 сходинку, обійшовши той же Львів, який став 15-им.

Львів – Інгулець відеоогляд