Лужный отказался от тренерских курсов в Англии, чтобы защищать Украину от нападения России

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Олег Лужный показал свою патриотическую позицию. Наставник не покинул столицу Украины, а стал на ее защиту.

Лужный: Ради чего враг организовал это вторжение

Бывший динамовец не вернулся в Англию, чтобы продолжить обучение на тренерских курсах. Олег Лужный не покинет страну в сложное для нее время. Об этом он рассказал в британской прессе.

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Экс-футболист готов отстаивать родную Украину. Олег Лужный не понимает, зачем россияне напали на украинскую территорию.

Ситуация просто ужасающая. Я хотел приехать в Англию, чтобы проходить тренерские курсы, но сейчас я останусь в Украине, чтобы бороться за наших людей и нашу страну. Ради чего враг организовал это вторжение и разрушает? Ужасно,

– сказал Лужный.

За тренерскую карьеру поработал ассистентом наставника в Динамо. Также в киевском клубе исполнял обязанности главного тренера с приставкой "и.о.".

В течение 2012 – 2013 годов возглавлял симферопольскую Таврию.

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