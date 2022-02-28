Лужный отказался от тренерских курсов в Англии, чтобы защищать Украину от нападения России
Источник:Sky Sports
Бывший игрок Динамо и сборной Украины Олег Лужный показал свою патриотическую позицию. Наставник не покинул столицу Украины, а стал на ее защиту.
Лужный: Ради чего враг организовал это вторжение
Бывший динамовец не вернулся в Англию, чтобы продолжить обучение на тренерских курсах. Олег Лужный не покинет страну в сложное для нее время. Об этом он рассказал в британской прессе.
Кстати Нам россияне здесь не нужны – легенда Динамо будет защищать Украину от агрессии России
Экс-футболист готов отстаивать родную Украину. Олег Лужный не понимает, зачем россияне напали на украинскую территорию.
Ситуация просто ужасающая. Я хотел приехать в Англию, чтобы проходить тренерские курсы, но сейчас я останусь в Украине, чтобы бороться за наших людей и нашу страну. Ради чего враг организовал это вторжение и разрушает? Ужасно,
– сказал Лужный.
- За тренерскую карьеру поработал ассистентом наставника в Динамо. Также в киевском клубе исполнял обязанности главного тренера с приставкой "и.о.".
- В течение 2012 – 2013 годов возглавлял симферопольскую Таврию.
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