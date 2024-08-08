Уже первая схватка Алины Грушиной была сверхсложной и энергозатратной. 24-летняя борчиха встречалась с Ангелиной Лысак, которая ранее выступала за Украину, а теперь под флагом Польши информирует 24 Канал.

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Поражение в Париже

Грушина сотворила настоящее чудо. Алина отыгралась с 5:13 до 16:13 и вышла в четвертьфинал Олимпийских игр-2024.

К сожалению, в 1/4 финала Грушина была остановлена. Алина боролась за выход в полуфинал женской борьбы с американкой Хелен Марулис. Украинская борчиха не смогла одержать свою вторую победу подряд в Париже. Марулис взяла верх над Грушиной 7:4.

Теперь украинке следует надеяться, что американка пробьется в финал Олимпиады-2024 в весе до 57 килограммов и выведет ее в утешительные схватки.

Напомним, что вчера, 7 августа, Оксана Ливач проиграла титулованной японке Юи Сусаки – 0:10. Однако первая медаль Украины в борьбе уже гарантирована. Парвиз Насибов вышел в золотой финал по греко-римской борьбе. Жан Беленюк будет соревноваться за "бронзу". Оба финала с участием украинских борцов состоятся вечером 8 августа.