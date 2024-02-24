Бельгиец уже находится на финишной прямой после восстановления от травмы и уже привлекался к тренировкам в общей группе "сливочных". Ожидается, что он в начале апреля вернет себе статус первого номера команды.

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Лунин может стать одноклубником Роналду

Поэтому остро становится вопрос о будущем в мадридском клубе Андрея Лунина. Его контракт заканчивается в конце сезона-2024/2025, а украинец после серии удачных матчей заинтересовал немало европейских клубов своей игрой.

Сообщается, что не только на родном континенте обратили внимание на прогресс украинца. Одним из вариантов продолжения карьеры для Андрея Лунина может стать Аль-Наср, за который выступают Криштиану Роналду, Садио Мане, Эмерик Ляпорт и еще несколько звездных футболистов.

Руководство 9-кратного чемпиона Саудовской Аравии планирует приобрести голкипера в следующее трансферное окно и ищет вратаря высокого класса с медийным статусом. Звездный клуб, который возглавляет Луиш Каштру, готов предложить новому голкиперу невероятную зарплату в 30 миллионов и составил шорт-лист.

В него вошли: Ян Облак (Атлетико), Марк-Андре Тер Штеген (Барселона), Кейлор Навас (ПСЖ), а также Андрей Лунин (Реал). Готов ли украинец серьезно рассматривать такой вариант на даный момент неизвестно.

Отметим, что Лунин в сезоне-2023/2024 за "сливочных" провел 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов и 8 раз оставлял свои ворота "сухими".

К слову. Накануне Андрей Лунин был признан лучшим игроком первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Следующий матч мадридский Реал проведет 25 февраля против Севильи, стартовый свисток прозвучит в 22:00.