Мадридский Реал полностью пересадил своих игроков на экологичные автомобили. В рамках рекламного сотрудничества с брендом BMW все футболисты и баскетболисты первых команд, а также их тренеры получили новые электрокары.

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Эта акция связана с политикой клуба замены всего автопарка на электрические автомобили.

Получил подарок от немецкого производителя и Андрей Лунин. Украинскому голкиперу достался BMW i4 M50, ориентировочная стоимость которого составляет около 66 тысяч долларов. Кстати, конкурент Лунина Тибо Куртуа получил такой же автомобиль.

Андрей Лунин с новым автомобилем / фото сайт Реала

Напомним, в этом сезоне Андрей Лунин сыграл 6 поединков за королевский клуб, в которых пропустил 4 мяча, а два матча отстоял на ноль.

После 14 сыгранных туров Реал занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая от Барселоны на два очка. Свой следующий поединок "сливочные" сыграют 31 декабря против Вальядолида. Как известно, европейские чемпионаты взяли паузу из-за чемпионата мира-2022.