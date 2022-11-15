Мадридський Реал повністю пересадив своїх гравців на екологічні автомобілі. В рамках рекламної співпраці з брендом BMW всі футболісти і баскетболісти перших команд, а також їх тренери отримали нові електрокари.

Читайте також Воронін став героєм благодійного матчу за мир, який був присвячений Марадоні: відео голів

Ця акція пов’язана з політикою клубу заміни всього автопарку на електричні автомобілі.

Отримав подарунок від німецького виробника і наш Андрій Лунін. Українському голкіперу дістався BMW i4 M50, орієнтовна вартість якого становить майже 66 тисяч доларів. До речі, конкурент Луніна Тібо Куртуа отримав такий самий автомобіль.

Андрій Лунін з новим автомобілем / фото сайт Реала

Нагадаємо, в цьому сезоні Андрій Лунін зіграв 6 поєдинків за королівський клуб, в яких пропустив 4 м’ячі, а два матчі відстояв на нуль.

Після 14 зіграних турів Реал займає друге місце в таблиці Ла Ліги, відстаючи від Барселони на два очки. Свій наступний поєдинок "вершкові" зіграють 31 грудня проти Вальядоліда. Як відомо, європейські чемпіонати взяли паузу через чемпіонат світу-2022.