Мадридский Реал продолжает лидировать в чемпионате Испании 2023-2024. Команда Карло Анчелотти проиграла в лиге только раз проиграла, хотя в течение сезона столкнулась с большим количеством травм.

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Странная просьба Анчелотти

Одной из потерь был бразильский защитник Эдер Милитао, который в последний раз выходил на поле еще в августе прошлого года. Впрочем, центрбек восстановился от повреждения и появился на последней минуте прошлого матч Реала против Атлетика.

Его выход на замену вызвал курьезный момент от Анчелотти. Когда Эдер был готов вступить в игру, мячом владел вратарь Реала Андрей Лунин.

Наставник застал украинца врасплох, когда попросил в компенсированное время просто выбить мяч в аут. Таким образом, Карло хотел, чтобы Милитао успел войти в игру до финального свистка.

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В конце концов Лунин не сразу понял тренера, но в итоге выполнил его распоряжение. К счастью для Реала, счет на тот момент был 2:0, поэтому на игре эта "ошибка" украинца не сказалась.

Напомним, что Андрей в этом сезоне стал основным кипером Реала, воспользовавшись травмой Куртуа и выиграв конкуренцию у Аррисабалаги. На счет вратаря 24 матча, из которых 11 – без пропущенных мячей.