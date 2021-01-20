Український голкіпер Реала Андрій Лунін схоже нарешті таки дебютує в офіційному матчі за мадридців. Українець потрапив до заявки на гру.

Андрій Лунін виклав фото на своїй сторінці у інстаграмі зі словами: "Готові до завтра". Така фраза заінтригувала українських вболівальників. Схоже, голкіпер збірної України 20 січня проведе дебютний поєдинок за Реал в офіційному матчі.

До теми Обіцянка Зідана: Лунін дебютує за Реал вперше з 2018 року

Дебют Луніна

Раніше повідомлялось, що головний наставник "вершкових" Зінедін Зідан провів розмову з українцем щодо його першого офіційного матчу. Француз пообіцяв Луніну місце у рамці воріт "Королівського клубу" у поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Алькояно.

Однак фахівець міг змінити своє рішення та надати перевагу бельгійцю Тібо Куртуа. Але український голкіпер своєю світлиною зробив гучний натяк на свій вихід у старті.

Цікаво, що українець перебуває у складі клубу з Мадрида з 2018 року. Тренерський штаб неодноразово відзначався роботу українського воротаря на тренуваннях. Але шансу Луніну чомусь не давали. Андрій вже третій сезон у складі "Королівського клубу", але так і не зіграв жодного офіційного поєдинку.

До слова. Виїзний матч Реала розпочнеться о 22:00

Хто пропустить поєдинок?

Основні захисники Серхіо Рамос і Даніель Карвахаль не зможуть допомогти команді через травми. Захиснику Рафаелю Варану та Тоні Кроосу тренерський штаб дав відпочинок.