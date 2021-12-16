У Реалі семеро хворих футболістів

Лунін хворів на коронавірус наприкінці серпня 2021 року, через що пропустив матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022.

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Футболіст здав позитивний тест на COVID-19 перед матчем Реал в чемпіонаті Іспанії проти Кадіса (19-го грудня).

Окрім Луніна, у складі Реала ще троє футболістів здали позитивні тести на коронавірус. Йдеться про Марко Асенсіо, Гарета Бейла та Родріго.

Також заражений син Карло Анчелотті – Давиде, який працює його помічником у клубі. Окрім них, раніше позитивні тести здали Лука Модрич та Марсело.

Невтішна статистика Луніна