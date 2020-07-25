Воротар збірної України Андрій Лунін повертається у мадридський "Реал". Гравець попрощався з "Реал Ов'єдо", де провів половину сезону 2019/2020.

Лунін опублікував прощального листа "Ов'єдо" на своїй сторінці в інстаграмі. Про це повідомляє 24 канал.

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"Сезон злетів і падінь завершився. Хочу сказати спасибі клубу "Реал Ов'єдо", футболістам і тренерському штабу за допомогу і довіру, за ці шість місяців разом.

Я отримав величезний досвід. Було приємно боротися за цей клуб і це місто. Дякую за підтримку, я був щасливий в Ов'єдо – і в клубі, і в місті. Бажаю вам великих успіхів, тому що ви заслуговуєте набагато більшого", – написав українець.

Сезон Луніна

Андрій Лунін став гравцем "Ов'єдо" 14 червня, коли перейшов з "Реала" на правах оренди. Сезон Андрій розпочав у "Вальядоліді", але покинув клуб через брак ігрової практики.

За "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль. Лунін допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон.

З нового сезону українець має всі шанси стати запасним голкіпером у "Реалі".