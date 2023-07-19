Составил компанию Зинченко и Мудрику: Лунин вместе с Реалом отправится в США

Мадридский Реал в ближайшее время полетит в США, где в рамках подготовки к новому сезону примет участие в турнире Soccer Champions Tour 2023. В составе делегации "сливочных" нашлось место украинцу Андрею Лунину.

Ранее ходили слухи, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин в летнее межсезонье покинет "королевский клуб". Однако сам Андрей решил доработать контракт до конца.

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Тренерский штаб определился со списком 25 футболистов, которые отправятся в турне в США. Вместе с командой на турнир Soccer Champions Tour 2023 поедет украинец Андрей Лунин.

В заявке "сливочных" оказались летние новички: Джуд Беллингем (предыдущий клуб Боруссия Дортмунд, стоимость трансфера – 103 миллиона евро), Арда Гюллер (Фенербахче, 20 миллионов евро), Фран Гарсия (Райо Вальекано, 5 миллионов евро), Хоселу (Эспаньол, аренда) Браим Диаз (возвратился из Милана).

Список игроков Реала на турнир в США / twitter.com/realmadrid

В рамках тура команда Анчелотти сыграет 4 матча: Милан (24 июля), Манчестер Юнайтед (27 июля), Барселона (29 июля), Ювентус (3 августа).

Напомним, что ранее в США отправились Арсенал с Александром Зинченко и Челси с Михаилом Мудриком.

. Андрей Лунин в прошлом сезоне сыграл 12 матчей, в которых пропустил 13 мячей. В активе украинца четыре "сухих" поединка. За весь мадридский период карьеры Лунин сыграл 17 матчей. Контракт Андрея со "сливочными" истекает 30 июля 2024 года.