Лунин посетил благотворительный ужин в поддержку Украины в Мадриде, организованный Клопотенко

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин встретился в Мадриде с известным украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко. Футболист посетил благотворительный ужин.

Голкипер встретился в Мадриде с Клопотенко

Лунин изложил опубликовал в своем инстаграмме фотографию с благотворительного ужина в Мадриде, организованную Клопотенко. Андрей со своей супругой Анастасией приобщился к крутой инициативе.

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Футболист поблагодарил известного шеф-повара. По его словам, все было невероятно вкусно.

Благотворительный ужин в помощь Украине. Благодарю Евгения Клопотенко за прекрасную атмосферу и нереально вкусную еду. То, что вы делаете это круто и полезно, многие люди через еду узнают Украину и украинцев. Спасибо всем кто пришел за поддержку и помощь,

– написал голкипер в своем инстаграмме.

Лунин вместе с женой встретился с Клопотенко в Мадриде / Фото с инстаграма голкипера

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