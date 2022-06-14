Лунин останется в Реале

Голкипер Андрей Лунин останется в составе Реала на следующий сезон. По информации источника, стороны договорились о том, что украинец не отправится в аренду в другую команду чемпионата.

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В результате этого клуб окончательно отказывается от идеи подписывать вратаря Наполи Давида Оспину.

Ранее отмечалось, что "сливочные" намерены отдать 23-летнего футболиста в аренду в Эспаньол, где у него был бы шанс получать регулярную игровую практику.

Карьера Лунина в Реале