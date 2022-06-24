Голкипер встретился в Мадриде с Клопотенко
Лунин изложил опубликовал в своем инстаграмме фотографию с благотворительного ужина в Мадриде, организованную Клопотенко. Андрей со своей супругой Анастасией приобщился к крутой инициативе.
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Футболист поблагодарил известного шеф-повара. По его словам, все было невероятно вкусно.
Благотворительный ужин в помощь Украине. Благодарю Евгения Клопотенко за прекрасную атмосферу и нереально вкусную еду. То, что вы делаете это круто и полезно, многие люди через еду узнают Украину и украинцев. Спасибо всем кто пришел за поддержку и помощь,
– написал голкипер в своем инстаграмме.
Лунин вместе с женой встретился с Клопотенко в Мадриде / Фото с инстаграма голкипера
Выступления Лунина в сезоне-2022/2023
- В прошлом сезоне Лунин провел четыре матча за Реал – по два в чемпионате Испании и Кубке страны. Но, несмотря на статус дублера, украинец не собирается менять клубную прописку.
- Голкипер сыграл в стартовом поединке Украины в Лиге наций-2022/2023 против Ирландии. Это первый его выход на поле в составе национальной команды с осени 2020 года. В последний раз Лунин играл за сборную в товарищеском матче против Польши (0:2).
- В матче против ирландцев Андрей отличился невероятным сейвом. Даффи после подачи с фланга пробил под поперечину ворот украинской команды – Лунин в прыжке перевел мяч в каркас собственных ворот.
- В итоге "сине-желтые" одержали минимальную победу, единственный гол забил Виктор Цыганков.