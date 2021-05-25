Лунин, Трубин или Панькив – у какого вратаря есть шанс попасть в заявку сборной Украины на Евро

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. 13 июня сборная Украины проведет свой первый матч на турнире против Нидерландов. А до этого наша команда должна объявить заявку на турнир. И один из вопросов – кто из вратарей попадет в заявку.

Обычно на чемпионат Европы или чемпионат мира каждая сборная составляет заявку из 23 игроков. Трое из них – голкиперы. И на Евро-2020 в УЕФА позволили командам отправить сразу 26 игроков. Однако не стоит ожидать, что дополнительные места в заявках сборных займут вратари.

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Сборная Украины перед Евро-2020 оказалась в довольно непривычной ситуации с голкиперами. Пока в расширенной заявке сборной перед Евро-2020 сразу четыре голкипера – Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Георгий Бущан и Андрей Лунин. С одной стороны – есть из кого выбирать. Но к каждой кандидатуре есть определенные претензии.

Андрей Пятов

Один из лидеров и ветеранов сборной. Еще в прошлом году, когда и должно было состояться Евро-2020, ни у кого не было сомнений, что именно Пятов будет основным голкипером в сборной.

Но в предыдущем сезоне Пятов потерял место основного в Шахтере, проиграв конкуренцию Анатолию Трубину. И уже заявил, что после Евро-2020 он покинет сборную Украины.

Георгий Бущан

За Пятова говорит его опыт и авторитет. Против него – отсутствие игровой практики. И сильные конкуренты. Но эксперты Favbet почти не сомневаются в том, что Пятов таки отправится на Евро-2020 в составе сборной Украины. Коэффициентна это.

Этот голкипер дебютировал за сборную Украины лишь 7 октября 2020 года. И этот дебют оказался просто ужасным – семь пропущенных голов от сборной Франции в товарищеском матче. При этом дебют выдался почти случайным – из-за положительных тестов на коронавирус у других голкиперов.

Затем был матч против Германии – и снова результативная ошибка. Хотя в этой игре он был одним из лучших, осуществив несколько великолепных сейвов. И уже в матче против Испании он не пропустил, а Украина победила.

Анатолий Трубин

Сейчас Бущан также является основным голкипером в Динамо. И почти не остается сомнений в том, что он заслуживает вызов в сборную Украины на Евро-2020 –на это.

Еще в прошлом сезоне он выступал за молодежную сборную. Но получив место главного вратаря в Шахтере, за ним последовал и вызов в национальную сборную. Дебют состоялся уже в 2021 году в матче против Казахстана. А матч закончился вничью 1:1.

Теперь перед Евро-2020 был матч против Бахрейна. И именно Трубин ошибся, когда сбил соперника в штрафной, за что был назначен пенальти. От поражения сборную Украины спас Цыганков уже в компенсированное арбитром время.

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Андрей Лунин

Вряд ли стоит ожидать, что Трубин, если поедет на Евро-2020, будет основным голкипером сборной. Но на роль резервиста он пригодится. Коэффициентна его включение в заявку "сине-желтых".

Вратарь мадридского Реала – звучит гордо. Но на самом деле – лишь один кубковый матч в этом сезоне за "сливочных". И поражение в этом матче. За сборную Украины – тоже один матч против сборной Польши, в котором была ошибка, которая привела к голу и итоговому поражению.

Против Лунина – отсутствие игровой практики. Поэтому неизвестно, как он сможет сыграть на таком большом турнире.

Юрий Панькив

Именно у Лунина в этой четверке меньше всего шансов попасть в заявку –

В прошлом сезоне роль запасного вратаря сборной Украины выполнял Юрий Панькив. Его вызвали как резервиста, и вряд ли можно ожидать, что он сыграет хоть один матч.

Сейчас у него – молодые и перспективные конкуренты за место в сборной. Поэтому его возможное появление в заявке сборной Украины маловероятно. Но не невозможно. А для тех, кто верит в то, что Панькив таки поедет на Евро-2020 в составе сборной Украиныпредлагает сделать ставку с коэффициентом