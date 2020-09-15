Мадридський "Реал" 15-го вересня провів товариський матч, про який практично немає ніякої інформації. "Вершкові" таємно провели контрольну гру з "Хетафе".

"Реал" таємно зіграв з іспанським клубом "Хетафе". Про це повідомляє авторитетне видання Marca, яке є наближеним до "Реала".

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Мадридці не повідомили про матч жодних деталей. Не було анонсу гри, результату, стартових складів тощо. Втім, ЗМІ дізналися про гру "Реала".

Наставник "вершкових" Зінедін Зідан використав на два тайми різні склади.

Долю гри було вирішено вже в першому тайму, який "Реал" завершив з перевагою у шість голів.

Вочевидь, завданням "Реала" на матч був не результат, а підготовка до поєдинку Ла Ліги проти "Реал Сосьєдада", який відбудеться 20 вересня.

У другому таймі у воротах "Реала" з'явився український футболіст Андрій Лунін. До честі українця слід сказати, що він відстояв на нуль.

Андрій Лунін в "Реалі"

Українець перейшов у "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Однак за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах.

Сезон 2018/19 Андрій провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів. Наступний сезон Лунін розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.

Взимку 2020 року Лунін перейшов в оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.

З нового сезону "Реал" вирішив зробити Луніна запасним голкіпером.