Реал и Милан готовятся к старту нового сезона. Перед его началом команды решили сыграть товарищеский матч.

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В Реале в заявку на игру попал и вратарь Андрей Лунин. Но он начал игру со скамейки для запасных. В воротах "сливочных" в первом тайме стоял Тибо Куртуа.

При этом Лунин вышел после перерыва. И спас команду от пропущенного гола. Браим Диас нанес удар в угол ворот, но Лунин в невероятном прыжке сумел дотянуться до мяча.

Видео невероятного сейва Лунина

Сама игра закончилась вничью 0:0. Хотя еще в первом тайме Реал имел прекрасную возможность, чтобы открыть счет в этой встрече. Однако Бэйл не сумел реализовать пенальти – Меньян справился с его ударом с отметки.