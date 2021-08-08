Реал та Мілан готуються до старту нового сезону. Перед його початком команди вирішили зіграти товариський матч.
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В Реалі до заявки на гру потрапив і воротар Андрій Лунін. Але він розпочав гру з лави для запасних. У воротах "вершкових" в першому таймі стояв Тібо Куртуа.
Натомість Лунін вийшов по перерві. І врятував команду від пропущеного голу. Браїм Діас завдав удар у кут воріт, і Лунін у неймовірному стрибку зумів дотягнутися до м'яча.
Відео неймовірного сейву Луніна
Сама гра закінчилася внічию 0:0. Хоча ще у першому таймі Реал мав чудову нагоду, щоб відкрити рахунок в цій зустрічі. Однак Бейл не зумів реалізувати пенальті – Меньян впорався з його ударом з позначки.