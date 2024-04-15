Мадридський клуб здобув мінімальну перемогу, а Андрій Лунін провів свій 12-й "сухий" матч у поточному сезоні-2023/2024. Українець здійснив декілька сейвів та допоміг Реалу взяти важливі три очки у боротьбі за чемпіонство.

До теми Черговий впевнений матч Луніна: Реал здобув перемогу у Ла Лізі завдяки божевільному голу – відео

Арбітр прийняв неправильне рішення

Після поєдинку стриманий Лунін розкритикував суддівство у матчі із Мальоркою. Андрій прокоментував епізод наприкінці зустрічі, коли він був першим на м'ячі після подачі, але через зіткнення із Ведатом випустив його із рук та опинився на газоні.

Після чого Мурікі пробив, але не влучив у вже незахищені ворота Реала. Здавалось, що повинен був пролунати суддівський свисток, який би зафіксував фол в атаці від господарів поля. Однак головний арбітр поєдинку проігнорував цей епізод, чим розгнівав Луніна.

Це явний удар, явний фол. Цього не може бути,

– сказав український голкіпер Реала.

Відзначимо, що матч проти Мальорки став для Луніна вже 26-м у сезоні, у яких він пропустив 22 голи.

Реал після цієї виїзної звитяги набрав вже 78 балів та продовжує утримувати лідерство. Відрив від Барселони, яка посідає 2-гу позицію, складає 8 очок.

Третьою йде Жирона, яка у 31-му турі втратила пункти у грі із мадридським Атлетіко – 65 очок.

До слова, наступний матч команда Карло Анчелотті проведе 17 квітня. У цей день "вершкові" спробують на виїзді здолати МанСіті та вийти у півфінал Ліги чемпіонів-2023/2024. Початок о 22:00 (за Києвом). Перша зустріч закінчилась бойовою нічиєю 3:3.