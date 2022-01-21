Как Лунин пропустил гол за Реал в матче Кубка Испании

Андрей Лунин сыграл очередной матч за испанский Реал. И снова украинскому вратарю доверили место в старте на кубковый матч.

Два предыдущих матча Лунин за Реал сыграл в Кубке Испании. В обоих случаях соперником был Алькояно. 20 января 2022 года Лунин сыграл третий официальный матч за "сливочных", и на этот раз – против Эльче.

В каждом из этих матчей Лунин пропускал гол. В игре против Эльче – уже в экстра-тайме. Хотя особой вины голкипера в этом нет.

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На 102-й минуте матча Марселу перед своей штрафной сбил Тете Моренте, за что сразу получил красную карточку и оставил Реал в меньшинстве. А Эльче получил право на опасный штрафной удар.

Пробивать штрафной отправился Верду. После его выстрела мяч попал в стенку из игроков. Но тут же отлетел к Верду, который еще раз пробил. На этот раз мяч рикошетом от Себальоса залетел в угол ворот. Лунин в этом моменте почти не имел шансов спасти свою команду.

Видео гола в ворота Лунина

Но для Лунина и Реала все закончилось хорошо. Даже играя в меньшинстве, команда дважды смогла забить. Себальос исправился за свою ошибку, ассистировав во время первого гола Реала.