Эльче – Реал 1:2

Голы: Верду, 104 – Иско, 108, Азар, 115

Удаление: Милья, 120+2 – Марсело, 102

Андрей Лунин во второй раз вышел в стартовом составе Реала в сезоне-2021/2022. Украинский голкипер снова сыграл в Кубке Испании.

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Камавинга получил мяч на грани штрафного соперника, но его удар был мимо ворот.

В первом тайме три замечательных случая имели хозяева. Сначала игрок Эльче запер прострел, но мощный удар взяла на себя перекладина ворот Реала. До этого хозяева пробивали головой из района 11 метров, но Лунин выполнил сейв.

"Сухой тайм"

Камавинга пробивал за пять минут до конца первой 45-минутки. Но голкипер Вернер уверенно сыграл на линии.

Первая часть игры завершилась с нулевым счетом. Карло Анчелотти нужно было что-то придумывать, чтобы сменить игру Реала во втором тайме.

Матч, который мог убаюкать фанатов

После перерыва Марсело мог стать автором первого гола в кубковом противостоянии. Однако удар защитника был мимо ворот.

Как ни старались "сливки" размочить нули на табло, но все никак не хватало последнего завершающего удара. Также надежно играла оборона Эльче.

На 77-й минуте Каземиро с дальних расстояний проверил бдительность вратаря соперника, который в отличном сейве помешал голу.

Уже через минуту все ждали удара от Винисиуса, но тот решил сделать передачу, которая была перехвачена соперником.

Снова Винисиус оказался на последней стадии атаки Реала, но на этот раз легко пробил прямо в руки голкипера Эльче.

Команды перевели игру в дополнительные таймі.

Нокдаун и нокаут для Реала

Первая 15-минутка превратилась в настоящий ужас для "Королевского клуба". На 102-й минуте Марсело сфолил на сопернике и увидел перед собой красную карточку. Реал остался в меньшинстве, а хозяева получили право на штрафную от Верду, который оказался результативным.

Мяч на пути к воротам нашел ногу Себальоса, после рикошета сменил траекторию и залетел в противоход голкипера гостей. У Лунина не было никаких шансов в этом эпизоде ​​– 1:0.

Видео гола Верду

Интересно! Верду забил свой первый гол с 2019 года.

Невероятный камбек "сливок"

Иско подставил ногу под удар Себальйоса и направил мяч в сетку ворот Эльче – 1:1. Еще до начала второго овертайма.

Смотрите видео второго гола

Поединок так и не дошел до серии послематчевых пенальти. На 108-й минуте Алаба классно вырезал передачу на азара. Голкипер Эльче непонятно всем вышел за пределы штрафной, его легко обыграл игрок Реала и пробил уже в пустые ворота - 1:2.

Видео победного мяча Невезение Эльче

В конце тайма мяч вторично побывал в сетке ворот Лунина, но судья не засчитал взятие ворот от Эльче.

Уже на последних секундах Эльче еще остался в меньшинстве. Милья получил вторую желтую карточку и был удален из поля.

Реал сумел отыграться и пробился в четвертьфинал Кубка Короля. Лунин снова не смог оставить свои ворота "на замке".