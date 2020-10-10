Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін продовжує боротись за місце у рамці воріт "вершкових". Але цього разу він був безсилий, щоб врятувати ворота після удару партнера по команді Лукаса Васкеса.

"Реал" продовжує підготовку до наступного поєдинку у Ла Лізі проти "Кадіса", який відбудеться вже 18 жовтня. Офіційний Twitter-акаунт мадридців виклав відео з тренування команди.

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Асист Зідана

На ролику видно, як півзахисник Лукас Васкес завдав потужного удару зльоту у ворота, які захищав український голкіпер Лунін. Андрій не зумів впоратись із таким гарматним ударом. Асистував іспанцю сам наставник "вершкових" Зінедін Зідан, який елегантно підкинув м'яч вгору і той потрапив прямо у ноги півзахисника збірної Іспанії.

Як бачила, наставника "Реала" теж перебуває у гарних кондиціях та міг би скласти гідну конкуренцію у команді своїм підопічним.

Головний наставник "Реала" Зінедін Зідан повернув українського легіонера з оренди з "Ов'єдо", де виступав Лунін протягом сезону. Але Луніну не світить місце у стартовому складі. На українця розраховують як на резервного голкіпера команди. Протягом сезону у рамці стоятиме його бельгійський напарник по команді Тібо Куртуа. Який поповнив розташування "вершкових" у серпні 2018 року.