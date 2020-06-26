Украинский голкипер Андрей Лунин выдал очередной хороший матч за "Овьедо". У ворот украинца не было настоящей опасности на протяжении всего матча, поэтому Лунин записал очередной сухой поединок в свой актив.

В рамках 35 тура Сегунды "Овьедо" Лунина принимал "Фуэнлабраду", пишет 24 канал.

Читайте также Сумасшедшие сейвы Лунина помогли "Овьедо" одержать победу и выйти из зоны вылета: видео

Без работы для голкиперов

С первых секунд "Овьедо" включил высокий прессинг и заставил гостей ошибаться. На 17-й минуте был первый момент в матче.

У голкиперов вовсе не было работы. За первые 30 минут Лунин больше мяч в игру вводил, чем показывал свои вратарские навыки.

Первый настоящий момент создал "Овьедо" на 37-й минуте. Подачу с левого фланга замыкал Лоло, голкипер спас команду, а дальше было подозрение на блок руками – ВАР за кадром проверил момент, без пенальти.

В итоге матч закончился безголевой ничьей – 0:0.

Добавим, что Андрей Лунин уже выдал три сухих матча за пять последних туров Сегунды. Такого в европейской карьере украинца еще не было – за весь предыдущий сезон Примеры только 2 сухих поединка. За эти пять туров в Сегунде не нашлось равных Овьедо. Команда украинского голкипера получила 11 очков и лишь трижды пропустила в свои ворота.