Український голкіпер Андрій Лунін видав черговий хороший матч за "Ов'єдо". Біля воріт українця не було справжньої небезпеки протягом усього матчу, тому Лунін записав черговий сухий поєдинок у свій актив.

У рамках 35 туру Сегунди "Ов'єдо" Луніна приймав "Фуенлабраду", пише 24 канал.

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Без роботи для голкіперів

Із перших секунд "Ов'єдо" включив високий пресинг та змусив гостей помилятися. На 17-й хвилині був перший момент у матчі.

Голкіпери зовсім не мали роботи. За перші 30 хвилин Лунін більше м'яч у гру вводив, ніж показував свої воротарські навички.

Перший справжній момент створив "Ов'єдо" на 37-й хвилині. Подачу з лівого флангу замикав Лоло, голкіпер врятував команду, а далі була підозра на блок руками – ВАР за кадром перевірив момент, без пенальті.

У підсумку матч закінчився безгольовою нічиєю – 0:0.

Додамо, що Андрій Лунін вже видав три сухі матчі за п'ять останніх турів Сегунди. Такого у європейській кар'єрі українця ще не було – за весь попередній сезон Прімери тільки 2 сухі поєдинки. За ці п'ять турів у Сегунді не знайшлося рівних Ов'єдо. Команда українського голкіпера здобула 11 очок і лише тричі пропустила у власні ворота.