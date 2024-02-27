Спасительный сейв Лунина поразил президента Реала: Перес принял окончательное решение по украинцу

Андрей Лунин благодаря надежной игре сумел сумел завоевать расположение не только болельщиков, но и руководства "королевского клуба". Президент Реала Флорентино Перес был поражен мастерством украинского голкипера.

В матче 26-го тура Ла Лиги мадридский мадридский Реал вырвал победу над Севильей со счетом 1:0. Результативный удар записал ветеран "сливочных" Лука Модрич.

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Президент Реала под впечатлением от игры Лунина

Один из ключевых моментов поединка состоялся на 52-й минуте. Тогда Лунин совершил фантастический сэйв после выстрела с близкого расстояния форварда Севильи Исаака Ромеро.

Президент Реала Флорентино Перес был в восторге от реакции украинского голкипера. Он успел высказаться относительно будущего Лунина во время обсуждения с менеджерами клуба.

Это спасительный сейв. Этот парень показывает хорошую игру, мы должны продлить с ним контракт,

– сказал Перес.

Кстати, недавно Лунин тоже высказался относительно своего будущего. Голкипер рассказал, что разговор с руководством "королевского клуба" состоится после окончания сезона.

Украинец признался, что ожидает предложение от Реала продлить контракт. Однако Андрей рассчитывает на стабильную игровую практику.

Напомним, что основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа быстрыми темпами восстанавливается от повреждения. Бельгиец уже тренируется в основной группе. Его возвращение на поле ожидается в апреле.

Андрей Лунин отыграл в сезоне 2023/24 уже 19 матчей, в которых пропустил 14 мячей. На счету уроженца Харьковщины 9 клиншитов.