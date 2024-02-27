У матчі 26-го тура Ла Ліги мадридський Реал вирвав перемогу над Севільєю з рахунком 1:0. Результативний удар записав ветеран "вершкових" Лука Модрич.

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Президент Реала під враженням від гри Луніна

Один з ключових моментів поєдинку відбувся на 52-й хвилині. Тоді Лунін здійснив фантастичний сейв після пострілу з близької відстані форварда Севільї Ісаака Ромеро.

Президент Реала Флорентіно Перес був у захваті від реакції українського голкіпера. Він встиг висловитися щодо майбутнього Луніна під час обговорення з менеджерами клубу.

Це рятівний сейв. Цей хлопець показує хорошу гру, ми маємо продовжити з ним контракт,

– сказав Перес.

До речі, нещодавно Лунін теж висловився щодо свого майбутнього. Голкіпер розповів, що розмова з керівництвом "королівського клубу" відбудеться після закінчення сезону.

Українець зізнався, що очікує пропозицію від Реала продовжити контракт. Проте Андрій розраховує на стабільну ігрову практику.

Нагадаємо, що основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа швидкими темпами відновлюється від ушкодження. Бельгієць вже тренується в основній групі. Його повернення на поле очікується у квітні.

Статистика. Андрій Лунін відіграв у сезоні 2023/24 вже 19 матчів, у яких пропустив 14 м'ячів. На рахунку уродженця Харківщини 9 кліншитів.