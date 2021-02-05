Український голкіпер мадридського Реала і національної збірної України Андрій Лунін отримав особливу картку "Майбутніх зірок" в FIFA 21.

EA SPORTS FIFA опублікувала першу команду Future Stars – найталановитіших гравців до 23 років, які показали великий потенціал, але ще не стали зірками світового рівня.

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Команда Future Stars від EA SPORTS FIFA:

Гравцям Future Stars присвоюється рейтинг, якого вони можуть добитися на піку своєї кар'єри, повністю розкривши свій потенціал. У 21-річного українця цей показник дорівнює 87.

Невдалий дебют Луніна за Реал

20 січня Лунін провів свій перший офіційний поєдинок за "Королівський клуб". Цього дебюту 21-річний голкіпер чекав ще з 2018 року, коли лише перейшов у склад "вершкових". Однак не такого першого матчу за команду Зідана очікував побачити український футболіст.

"Вершкові" сенсаційно поступились третьоліговому Алькояно у другому додатковому таймі (2:1), вилетівши з Кубка Короля. У того протистоянні Лунін виглядав доволі непереконливо у воротах Реала. Швидше за все довіра французького тренера до Луніна дещо згасне після ганебного матчу.