Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин сделал несколько хороших сейвов и помог "Овьедо" одержать победу. Вины Лунина в двух пропущенных голах нет, голкипер сделал все, что мог в течение матча.

В рамках 40 тура Сегунды "Овьедо" встречался с одним из лидеров чемпионата "Сарагосой", пишет 24 канал.

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Удачные действия Лунина

На протяжении большей части поединка у Лунина было не слишком много работы. Украинский голкипер вступил в игру аж на 13-й минуте.

Голкипер сделал два неплохих сейва, а также отбил один мяч, летящий прямо по центру ворот.

До 90+4 минуты забивали только гости. Результативные удары в активе Обенга, Сангальи, Барсенаса, Ортуньо.

Наибольшую опасность владениям украинца нес Кагава. Сначала он красиво падал и просил пенальти, но VAR показал симуляцию со стороны японца. А потом уже Андрей блестяще среагировал в ближнем бою, парировав удар в упор на 59-й.

Но при счете 4:0 в пользу "Овьедо", партнеры украинца немного расслабились и уже в компенсированное время позволили "Сарагосе" отличиться голами престижа.

Сначала Линарес пробил с нескольких метров в противоход – 1:4.

А на 90+5 рефери назначил пенальти в ворота Лунина. Наконец Кагаве удалось легко переиграть голкипера с отметки – 2:4.

Подчеркнем, что до пропущенных мячей портал SofaScore оценивал игру Лунину – 7,1. Но впоследствии снизили до 6,5, хотя вины украинского голкипера в пропущенных голах нет.

После этой победы "Овьедо" еще дальше отодвинулся от зоны вылета на 14 место, а "Сарагоса", которая могла стать второй, рискует опуститься на четвертую позицию.

Добавим, что уже определился первый обладатель путевки в Ла Лигу в следующем сезоне. Несмотря на неудачу с "Фуэнлабрада" (0:1), лидер Сегунды "Кадис" стал недосягаемым для третьей в таблице "Сарагосы", уступившей "Овьедо".

Обзор матча Сарагоса – Овьедо