Український воротар "Ов'єдо" Андрій Лунін зробив декілька хороших сейвів та допоміг "Ов'єдо" здобути перемогу. Провини Луніна у двох пропущених голах немає, голкіпер зробив все, що міг протягом матчу.

У рамках 40 туру Сегунди "Ов'єдо" зустрічався з одним із лідерів чемпіонату "Сарагосою", пише 24 канал.

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Вдалі дії Луніна

Протягом більшої частини поєдинку у Луніна було не надто багато роботи. Український голкіпер вступив у гру аж на 13-й хвилині.

Голкіпер зробив два непоганих сейвів, а також відбив один м'яч, що летить прямо по центру воріт.

До 90+4 хвилини забивали лише гості. Результативні удари у активі Обенга, Сангальї, Барсенаса, Ортуньйо.

Найбільшу небезпеку володінням українця ніс Кагава. Спершу він красиво падав і просив пенальті, але VAR показав симуляцію зі сторону японця. А згодом вже Андрій блискуче зреагував у ближньому бою, парирувавши удар впритул на 59-й.

Але за рахунку 4:0 на користь "Ов'єдо", партнери українця трохи розслабилися і вже в компенсований час дозволили "Сарагосі" відзначитися голами престижу.

Спочатку Лінареса пробив з кількох метрів у протихід – 1:4.

А на 90+5 рефері призначив пенальті у ворота Луніна. Нарешті Кагаві вдалось легко переграти голкіпера з позначки – 2:4.

Підкреслимо, що до пропущених м'ячів портал SofaScore оцінював гру Луніну – 7,1. Але згодом знизили її до 6,5, хоча провини українського голкіпера у пропущених голах немає.

Після цієї перемоги "Ов'єдо" ще далі відсунулося від зони вильоту – на 14 місце, а "Сарагоса", яка могла стати другою, ризикує опуститись на четверту позицію.

Додамо, що вже визначився перший володар путівки в Ла Лігу в наступному сезоні. Попри невдачу з "Фуенлабрада" (0:1), лідер Сегунди "Кадіс" став недосяжним для третьої в таблиці "Сарагоси", яка поступилася "Ов'єдо".

Огляд матчу Сарагоса – Ов'єдо