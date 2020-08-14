Украинский вратарь Андрей Лунин, скорее всего, будет выступать в "Реале" под новым номером. Голкиперу достанется "13" на спине.

Лунин вернулся из аренды в "Реал". И именно в мадридском клубе будет выступать в следующем сезоне. Он будет дублером для Тибо Куртуа.

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Поэтому оставался вопрос, под каким номером будет выступать украинец. На официальном сайте "Реала" Тоби Куртуа теперь значится под номером "1". До этого он выступал под номером "13". В прошлом сезоне он хотел сменить номер после того, как ушел Кейлор Навас и освободился номер "1". Но было поздно – его уже заявили на чемпионат под предыдущим номером. Поэтому в прошлом сезоне под номером "1" выступал арендованный в ПСЖ Альфонс Ареола. Однако француз уже покинул "Реал".

Поэтому после того, как Куртуа выбрал себе номер "1", "13" останется для Лунина, убеждены в Marca.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне он выступал в аренде в "Овьедо" под номером "25". Однако в "Реале" этот номер закреплен за Винисиусом. Под номером "12", который тоже часто выбирают вратари, выступает Марсело. Под номером "16" заявлен Хамес Родригес, под "22" играет Иско, а "23" – Мэнди.