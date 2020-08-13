Футболист "Динамо" заинтересовал соперника "Шахтера" в Лиге Европы
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов "Интера". Однако, игрок сборной Украины – не приоритетная цель "нерадзурри".
Итальянский клуб имеет другую приоритетную цель на позицию левого защитника – Эмерсона с "Челси". Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
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Ранее сообщалось об интересе к Миколенко со стороны "Наполи" и "Эвертона". "Динамо" хочет выручить за 21-летнего игрока 35 миллионов. Руководство "бело-синих" просит за футболиста 35 миллионов евро.
Тransfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро, контракт с киевлянами рассчитан до лета 2023 года.
Карьера Миколенко: главное
- Миколенко – воспитанник "Динамо". В августе 2017 года дебютировал за главную команду в матче чемпионата против каменской "Стали", выйдя на замену.
- Первый гол за клуб в матче Лиги Европы против французского "Ренна" забил головой после подачи со штрафного.
- Дебютировал за национальную сборную Украины в ноябре 2018 года в матче против Турции, который завершился со счетом 0:0.