Защитник "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов "Интера". Однако, игрок сборной Украины – не приоритетная цель "нерадзурри".

Итальянский клуб имеет другую приоритетную цель на позицию левого защитника – Эмерсона с "Челси". Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Ранее сообщалось об интересе к Миколенко со стороны "Наполи" и "Эвертона". "Динамо" хочет выручить за 21-летнего игрока 35 миллионов. Руководство "бело-синих" просит за футболиста 35 миллионов евро.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро, контракт с киевлянами рассчитан до лета 2023 года.

Карьера Миколенко: главное