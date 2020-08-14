Український воротар Андрій Лунін, скоріш за все, виступатиме у "Реалі" під новим номером. Голкіперу дістанеться "13" на спині.

Лунін повернувся з оренди в "Реал". І саме в мадридському клубі буде виступатиме наступного сезону. Він буде дублером для Тібо Куртуа.

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Тож залишалося питання, під яким номером виступатиме українець. На офіційному сайті "Реалу" Тобі Куртуа тепер значиться під номером "1". До цього він виступав під номером "13". В минулому сезоні він хотів змінити номер після того, як пішов Кейлор Навас і номер "1" звільнився. Але було пізно – його вже заявили на чемпіонат під попереднім номером. Тому в минулому сезоні під номером "1" виступав орендований в ПСЖ Альфонс Ареола. Однак француз вже покинув "Реал".

Тож після того, як Куртуа обрав собі номер "1", "13" залишиться для Луніна, переконані в Marca.

Варто відзначити, що в минулому сезоні він виступав в оренді в "Ов'єдо" під номером "25". Однак в "Реалі" цей номер закріплений за Вінісіусом. Під номером "12", який теж часто обирають воротарі, виступає Марсело. Під номером "16" заявлений Хамес Родрігес, під "22" грає Іско, а "23" – Менді.