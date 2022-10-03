Реал – Осасуна 1:1

Голы: Винисиус, 42 – Мартинес, 50

Удаление: Субирия, 78 (Осасуна)

Нереализованный пенальти: Бензема, 79

Впервые в сезоне-2022/2023 Андрей Лунин встал в рамку ворот Реала. Тибо Куртуа получил травму, поэтому Карло Анчелотти ничего не оставалось, как доверить место в старте украинскому голкиперу, пишет 24 канал.

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Первый опасный момент в матче создали гости. Но до точного удара дело не дошло. Реал ответил стремительной контратакой, закончившейся сольным проходом Винисиуса и ударом мимо дальней стойки от Бензема. Мяч пролетел в считанных сантиметрах от каркаса ворот Осасуны.

В конце первого тайма Реал повел в счете 1:0. Винисиус сделал передачу в штрафную соперника, но ни один из игроков мадридского клуба не дотянулся до мяча, но тот залетел в дальний угол ворот. Голкипер Осасуны не был готов к такому моменту.

Осасуна отбирает очки

Уже на старте второй части игры гости сравняли цифры на табло "Сантьяго Бернабеу" – 1:1. Мартинес головой забросил мяч за воротничок Лунину после верховой передачи в штрафную "сливочных". Андрей выбрал не самую лучшую позицию в этом эпизоде.

Родриго угрожал воротам Осасуны. Бензема оказался на футбольном поле в штрафной соперника. Субирия сфолил на нападающем. Судья после просмотра видеоповтора указал на 11 метров. Карим принялся исполнять пенальти и мощным ударом встряхнул перекладину ворот.

Уже через две минуты Бензема забил, но сделал это из офсайда. Потому цифры на табло не изменились 1:1.

Осасуна ответила опасным дальним ударом мимо ворот Лунина.

Не самый лучший дебют в сезоне от Андрея. Реал расписал домашнюю мировую 1:1 с Осасуной и прервал победную серию в Ла Лиге.

Это первая ничья для "сливочных" в сезоне-2022/2023. После семи туров "Королевский клуб" идет вторым, имея в своем активе 19 очков.

Осасуна с 13 пунктами замыкает топ-6 лучших в сезоне в Ла Лиге.

Реал – Осасуна: видеообзор матча