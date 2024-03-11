Анчелотти боится за Лунина: почему тренер Реала обеспокоен вызовом голкипера в сборную Украины
Источник:DefensaCentral
Андрей Лунин получил вызов в сборную Украины на мартовские матчи. Однако в мадридском клубе опасаются отъезда голкипера в национальную команду, которая имеет шанс отобраться на Евро-2024.
Украинский вратарь стал первым номером Реала в отсутствие Тибо Куртуа, который понемногу возвращается к тренировочному процессу после порванных “крестов”. Также Андрей Лунин вытеснил арендованного у лондонского Челси Кепу Аррисибалагу из ворот “сливочных”. Хотя именно на Кепу сначала делал ставку Карло Анчелотти.
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В Реале боятся за здоровье Лунина
После чего украинец убедил главного тренера в своем профессионализме. Теперь Анчелотти волнуется перед отъездом Лунина в расположение сборной Украины. Наставник "Королевского клуба" боится, чтобы Андрей не получил травму в лагере "сине-желтых".
Ведь Тибо Куртуа только на пути возвращения к официальным матчам.
Напомним, что кроме Лунина вызов в сборную Украины получили Георгий Бущан из киевского Динамо и Анатолий Трубин, выступающий за лиссабонскую Бенфику. В резервном списке находится голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык.
К слову. 10 марта Лунин провел "сухой" матч за Реал, который стал для него уже 10-м поединком на ноль в этом сезоне-2023/2024. Андрей не пропустил ни одного гола в домашней встрече "сливочных" против Сельты, который закончился разгромной победой "Королевского клуба" 4:0.
- Всего для украинского вратаря этот поединок стал 22-м в текущем сезоне, в которых он пропустил 17 мячей.
- Реал после этой победы набирал уже 69 очков и единолично удерживает лидерство Ла Лиги. Подопечные Анчелотти опережают вторую Жирону на 7 пунктов.
Лунин может помочь сборной Украины выйти на Евро-2024
- Уже 21 марта сборная Украины встретится с Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024. Начало матча в 21:45 по Киеву.
- В случае победы команда Сергея Реброва сыграет в решающем поединке против триумфатора второго полуфинального матча Израиль – Исландия (21 марта). Вероятно ключевой поединок Украины за выход на Евро-2024 может состояться 26 марта.
- Именно Лунина считают фаворитом на место в воротах сине-желтой команды. Он получает постоянную игровую практику в одном из лучших клубов планеты.
- Чемпионат Европы-2024 по футболу в Германии будет происходить с 14-го июня по 14-е июля. Украина, в случае успеха в плей-офф, на групповом этапе будет играть в квартете "Е", где может сыграть против Бельгии, Румыния и Словакия.