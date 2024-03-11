Анчелотти боится за Лунина: почему тренер Реала обеспокоен вызовом голкипера в сборную Украины

Андрей Лунин получил вызов в сборную Украины на мартовские матчи. Однако в мадридском клубе опасаются отъезда голкипера в национальную команду, которая имеет шанс отобраться на Евро-2024.

Украинский вратарь стал первым номером Реала в отсутствие Тибо Куртуа, который понемногу возвращается к тренировочному процессу после порванных “крестов”. Также Андрей Лунин вытеснил арендованного у лондонского Челси Кепу Аррисибалагу из ворот “сливочных”. Хотя именно на Кепу сначала делал ставку Карло Анчелотти.

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В Реале боятся за здоровье Лунина

После чего украинец убедил главного тренера в своем профессионализме. Теперь Анчелотти волнуется перед отъездом Лунина в расположение сборной Украины. Наставник "Королевского клуба" боится, чтобы Андрей не получил травму в лагере "сине-желтых".

Ведь Тибо Куртуа только на пути возвращения к официальным матчам.

Напомним, что кроме Лунина вызов в сборную Украины получили Георгий Бущан из киевского Динамо и Анатолий Трубин, выступающий за лиссабонскую Бенфику. В резервном списке находится голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык.

К слову. 10 марта Лунин провел "сухой" матч за Реал, который стал для него уже 10-м поединком на ноль в этом сезоне-2023/2024. Андрей не пропустил ни одного гола в домашней встрече "сливочных" против Сельты, который закончился разгромной победой "Королевского клуба" 4:0.

Всего для украинского вратаря этот поединок стал 22-м в текущем сезоне, в которых он пропустил 17 мячей.

Реал после этой победы набирал уже 69 очков и единолично удерживает лидерство Ла Лиги. Подопечные Анчелотти опережают вторую Жирону на 7 пунктов.

Лунин может помочь сборной Украины выйти на Евро-2024