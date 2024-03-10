Реал – Сельта 4:0

Голы: Винисиус, 21, Гуаита, 79 (автогол), Домингес, 88 (автогол), Гюлер, 90+4.

В чемпионате Испании в этот уик-энд проходят матчи 28 тура Ла Лиги. Действующий лидер турнирной таблицы мадридский Реал принимал аутсайдера Сельту, пишет 24 канал.

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Комфортная победа Реала

Мадридцы уверенно идут первыми, держа комфортный отрыв от Жироны и Барселоны. Уже десятый матч подряд в основе "бланкос" появляется украинец Андрей Лунин.

Реал ожидаемо владел инициативой во встрече против команды своего бывшего наставника Рафаэля Бенитеса. Гол в первом тайме помог хозяевам дальше диктовать свои условия.

Точный удар записал на свой счет Винисиус, который после углового и удара Рюдигера первым успел на добивание. В целом же Реал нанес более десятка ударов в створ ворот Сельты.

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Юбилейный клиншит Лунина

Один только Камавинга трижды мог забивать, также кипер гостей несколько раз спасал после ударов Винисиуса, Родриго и Диаса. У Сельты же был лишь один удар в створ, Лунин с ним без проблем справился.

А вот игроки соперника под занавес игры лишь добили свою команду, оформив два автогола. Сначала после удара Рюдигера мяч попал в перекладину и от спины Гуаиты оказался в воротах. А позже после навеса Винисиуса автоголом отметился Домингес.

Довершил разгром соперника Гюлер, который с замены забил первый гол за Реал. "Бланкос" сохранили отрыв от Жироны и Барселоны в 7 и 8 баллов соответственно. Лунин же оформил десятый клиншит в этом сезоне в 22-х матчах. В свою очередь Сельта идет 17-й, в двух баллах впереди зоны вылета.