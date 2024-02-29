С каждым днем появляется все больше информации об интересе к украинскому голкиперу. Сразу несколько клубов стали в очередь за Луниным. Есть среди него списка и самый богатый клуб АПЛ – Ньюкасл.

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За Луниным стоит целая очередь из европейских клубов

"Сороки" серьезно присматриваются к Андрею, который показывает очень солидную и уверенную игру в воротах Реала. Украинский вратарь очень хорошо заменил Тибо Куртуа, восстановление которого после порванных "крестов" находится уже на финальной стадии.

Есть много слухов, удержит ли Лунин свое место в старте после возвращения на поле именитого визави из Бельгии. Не исключено, что Тибо снова подвинет Андрея из ворот и заставит его в большинстве матчей греть скамейку запасных мадридского клуба.

Такой вариант может сыграть на руку клубам, которые следят за украинцем. К примеру, Ньюкасл готов гарантировать Лунину шесть миллионов евро в год. А это вдвое больше зарплата, которую получает Андрей в Реале. Похоже, что руководство английского клуба пытается переманить Лунина щедрыми суммами.

"Сороки" рассматривают Лунина, как замену 31-летнему Нику Поупу, который получил травму и рискует больше не вернуться на тот уровень, который показывал раньше.

К слову. Лунин счастлив в Реале, с которым хотел бы продлить контракт, который истекает в конце июня 2025-го года. Интересно, что Андрей тайно пролонгировал сотрудничество на год еще на заре своего перехода в Мадрид.

Но переманить украинца будет крайне сложно. Лунин полностью убедил тренерский штаб и руководство испанского гранда в своем профессионализме. После победы Реала над Севильей, президент "сливочных" Флорентино Перес заговорил, что клуб подпишет новое соглашение с Андреем.

Также порцию положительных комментариев голкипер сборной Украины получил от главного тренера Карло Анчелотти, который ранее вообще хотел выбросить украинца из клуба. Теперь итальянский специалист изменил риторику и заявил, если бы не Лунин, то Реал бы не победил Севилью.