Был победителем в убийственных моментах: в Ла Лиге высоко оценили героизм Лунина в мадридском дерби

Мадридское дерби между Реалом и Атлетико закончилось ничьей 1:1. Андрею Лунину не хватило нескольких секунд, чтобы провести поединок на ноль.

Карло Анчелотти выпустил довольно экспериментальный состав, оставив на скамейке запасных Модрича и Винисиуса Жуниора, который на предматчевой разминке почувствовал дискомфорт. Также немало лидеров Реала находятся в лазарете команды, особенно это касается игроков защиты команды.

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В Испании в восторге от надежности Лунина

Несмотря на это именно "сливочные" первыми размочили нули на табло. На 20-й минуте Диаса воспользовался "пожаром" в штрафной Атлетико и в упор расстрелял владения Облака.

На старте второго тайма Савич мог сравнивать счет, если бы забил не из офсайда.

Казалось, что Реал уже гарантировал себе реванш за поражение и вылет от Атлетико в Кубке Короля. Однако на третьей компенсированной минуте гости таки забили по всем правилам. Сначала в эпизоде до конца не отыграл Менди, а Начо не справился с Льоренте, который головой послал мяч, который от перекладины залетел в ворота Лунина.

Андрей был разъярен пропущенным голом, хотя в этом эпизоде его вины нет. Защита Реала полностью провалилась. Поединок закончился мировой 1:1.

Лунин, хоть и не провел "сухой" матч, но показал великолепную игру. Похоже, что Андрей наконец-то убедил Анчелотти, что он лучше арендованного у Челси Кепу.

В Ла Лиге тоже в восторге от игры украинского голкипера в мадридском дерби, несмотря на пропущенный гол. Андрей совершил несколько классных сейвов в убийственных моментах и сохранил Реал в игре.

Лунин был абсолютно выдающимся. Он хорошо себя зарекомендовал,

– прокомментировали на телеканале Ла Лига.

После матча Лунину не досталось "на орехи" от главного тренера "сливочных", который тоже похвалил игру украинца. Встреча против Атлетико стала для 24-летнего голкипера из Украины 15-й в текущем сезоне-2023/2024, в которых он пропустил 13 голов и отыграл 6 матчей на ноль.

Отметим. Даже после ничьей Реал продолжает удерживать лидерство в Ла Лиге, набрав уже 58 баллов. "Королевский клуб" опережает вторую Жирону на 2 очка.