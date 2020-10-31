Лунин похвастался эффектными сейвами на тренировке "Реала": отбил удары Модрича и Милитао
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел тренировку в составе мадридского клуба. На тренировке мадридцы отрабатывали дальние удары, а вратари поочередно защищали ворота.
Лунин поделился в инстаграме видео эффектной игры на тренировке "сливочных". Украинец классно парировал удары Модрича и Милитао.
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- Подписав контракт, Лунин сыграл за мадридский клуб только в товарищеских матчах, после чего отправился в аренду.
- Сезон 2018/19 он провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей.
- Сезон 2019/20 он начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанса – всего 2 матча в Кубке Испании.
- Поэтому зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", который выступает в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.
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