Лунін похизувався ефектними сейвами на тренуванні "Реалу": відбив удари Модріча та Мілітао
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів тренування у складі мадридського клубу. На тренуванні мадридці відпрацьовували дальні удари, а воротарі по черзі захищали ворота.
Лунін поділився у інстаграмі відео ефектної гри на тренуванні "вершкових". Українець класно парирував удари Модріча та Мілітао.
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- Підписавши контракт, Лунін зіграв за мадридський клуб лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.
- Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.
- Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчі в Кубку Іспанії.
- Тож взимку 2020 року Лунін перейшов у оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.
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