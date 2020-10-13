Украинский голкипер Андрей Лунин неожиданно может занять место в рамке ворот "Реала". Украинец будет основным вратарем, если нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдет к "сливочным".

Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает оставаться главной трансферной целью мадридского "Реала". Такой трансфер будет только на руку украинскому легионеру Андрею Лунину, сообщает Soccer.ru.

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Шанс для Лунина

Француз не собирается подписывать новое соглашение с ПСЖ и намерен по истечению контракта покинуть Париж. Боссы французов не хотят отпускать лидера команды бесплатно, поэтому настроены продать футболиста уже в летнее трансферное окно следующего года. А главным претендентом на форварда остается мадридский гранд.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. Боссы хотят выручить за переход Мбаппе в другой клуб около 250 миллионов евро. Но не только такую сумму может заработать французский клуб. В сделку по трансферу Мбаппе должен быть включен и голкипер "Атлетико" Тибо Куртуа, который должен стать частью трансфера Мбаппе в мадридский клуб.

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан вернул Лунина из аренды с "Овьедо", но заявил, что украинец рассматривается как резервный голкипер. В течение сезона в рамке будет стоять его бельгийский напарник по команде Тибо Куртуа. Который пополнил расположение два года назад.

Андрей Лунин в " Реале"