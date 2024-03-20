Взаимоуважение и поддержка: Лунин отреагировал на травму Куртуа

Перед стартом сезона-2023/2024 Тибо Куртуа получил тяжелую травму крестообразной связки, из-за которой пропустил 8 месяцев. В марте он вернулся к полноценным тренировкам, но снова попал в лазарет, так и не сыграв ни одного матча.

На этот раз бельгийский вратарь повредил другое колено. У него диагностировали разрыв внутреннего мениска.

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Лунин поддержал партнера

Из-за этой травмы Тибо Куртуа уже точно не сыграет в нынешнем сезоне. Вероятно, его ожидает операция.

Данную ситуацию прокомментировал бельгийский вратарь. Он опубликовал пост в соцсетях, в котором поблагодарил всех за поддержку и пообещал вернуться сильнее:

Спасибо всем за ваши сообщения. Грустно из-за травмы, которая является лишь незначительной неудачей, которая заставит меня вернуться гораздо сильнее. Ощущение вашей поддержки заставляет меня чувствовать себя намного лучше.

Украинский голкипер Андрей Лунин отреагировал на травму своего партнера по команде. В комментариях он поддержал Тибо Куртуа.

Большая поддержка и больше сил тебе,

– написал Лунин в инстаграме.

Отметим, что после травмы Тибо Куртуа ожидается, что Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании-2023/2024. Сейчас он имеет серию из 11 подряд сыгранных матчей. Ему уже позвонил Карло Анчелотти с пожеланием вернуться здоровым из лагеря сборной Украины.

Напомним, что контракт Андрея Лунина с Реалом заканчивается 30 июня 2025 года. На даный момент обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, но украинец имеет главное условие – он должен получать достаточно игровой практики и после возвращения бельгийца.

. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл 23 матча за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и 10 раз оставлял свои ворота "сухими".

Следующий поединок Реал проведет 31 марта на "Сантьяго Бернабеу" против Атлетика Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.