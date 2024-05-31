Трансфер в легендарный клуб: Лунин определился со своим будущим – детали переговоров

Андрей Лунин провел прорывной сезон-2023/2024. Он завоевал место в основном составе Реала после травмы Тибо Куртуа, продемонстрировав всему миру свое качество.

Такими выступлениями он привлек внимание к себе ряда именитых клубов. Они готовы воспользоваться краткосрочным контрактом украинца со "сливочными", который заканчивается уже 30 июня 2025 года.

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В каком клубе может продолжить карьеру Лунин

Реал не готов отпускать 25-летнего вратаря свободным агентом, поэтому предложил два варианта – продление соглашения или трансфер, причем первый из них для мадридцев является приоритетным. Андрей Лунин долго размышлял над будущим и определился с вариантом, который является лучшим для его карьеры.

Сообщается, что "сливочные" уже знают о решении голкипера, который решил продолжить свои выступления в другом месте. Агент украинца Жорже Мендеш сейчас начал работу по трансферу Андрея Лунина.

Отмечается, что вратарь может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед. Английский клуб уже связался с Реалом, и в таком сотрудничестве заинтересованы как "красные дьяволы", так и сам Андрей Лунин.

Стороны договориться начать конкретные переговоры о переходе украинца после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

. Ранее испанские СМИ сообщали, что Реал озвучил ценник для потенциальных претендентов на Андрея Лунина. "Сливочные" планируют получить за трансфер украинского вратаря по меньшей мере 40 миллионов евро.

Напомним, что в нынешней кампании Андрей Лунин провел 31 матч за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча и 12 поединков отыграл "на ноль". До последнего сохранялась интрига, сыграет ли он в финале Лиги чемпионов, однако накануне украинец заболел и сообщил, что не сможет подготовиться к решающей игре, поэтому клубный сезон для него закончен.