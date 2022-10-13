Лунин может сыграть с Барселоной: Куртуа до сих пор не возобновил тренировки после травмы

Голкипер Реала Тибо Куртуа 13 октября пропустил тренировку. Это означает, что Андрей Лунин снова сможет выйти в основу в следующем матче.

Украинский голкипер дебютировал в новом сезоне в матче с Осасуной. Тогда мадридский клуб прервал победную серию, сыграв вничью – 1:1.

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Шанс для Лунина

Бельгийский вратарь не успел восстановиться и до встречи с Шахтером в Лиге чемпионов. Андрей Лунин дебютировал в Лиге чемпионов, украинец сыграл в двух матчах против донецкой команды. В каждой из этих игр он пропустил по одному мячу.

Бельгиец продолжает восстанавливаться от ущемления седалищного нерва и работал по индивидуальной программе в зале. Однако его не заметили на общей тренировке 13 октября.

Ранее сообщалось, что до конца недели будет известно о возможном его участии в матче с Барселоной, который запланирован на 16 октября.

В общую группу также еще не вернулись Дани Себальос и Антонио Рюдигер.

Карьера Лунина в Мадриде