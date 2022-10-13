Український голкіпер дебютував у новому сезоні у матчі з Осасуною. Тоді мадридський клуб перервав переможну серію, зігравши внічию – 1:1.
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Шанс для Луніна
Бельгійський воротар не встиг відновитися і до зустрічі з Шахтарем у Лізі чемпіонів. Андрій Лунін дебютував у Лізі чемпіонів, українець зіграв у двох матчах проти донецької команди. У кожній з цих ігор він пропустив по одному м'ячу.
Бельгієць продовжує відновлюватися від защемлення сідничного нерва та працював за індивідуальною програмою у залі. Однак його не помітили на загальному тренуванні 13 жовтня.
Раніше повідомлялося, що до кінця тижня буде відомо щодо його можливої участі в матчі з Барселоною, який запланований на 16 жовтня.
До загальної групи також ще не повернулися Дані Себальйос та Антоніо Рюдіґер.
Кар'єра Луніна у Мадриді
- Андрій Лунін перебрався в мадридський клуб у 2018 році із Зорі. За цей час він так і не став основним гравцем, переходячи в оренди до Леганеса, Вальядоліда та Ов'єдо.
- На тлі травми Куртуа український голкіпер провів вже 3 матчі у футболці Реала. За зіграні поєдинки пропустив 3 голи.