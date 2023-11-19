Перспектива стать основным: Лунин заинтересовал участника еврокубков из Ла Лиги

У вратаря сборной Украины Андрея Лунина в конце сезона-2023/2024 истекает контракт с мадридским Реалом. Уже в январе он будет иметь право подписать соглашение с новым клубом без разрешения "сливочных".

Украинский голкипер так и не смог стать основным в Реале за годы пребывания в Мадриде, однако последние два матча он провел в стартовом составе, успешно сыграв против Валенсии и Браги. Таким образом, Лунин напомнил, что является вратарем высокого уровня, получил хорошую прессу и заставил много клубов обратить на себя внимание.

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Лунин может продолжить карьеру в Испании

Ему уже приписывали интерес со стороны Арсенала и Селтика, а также ходили слухи вокруг Бетиса. Сообщается, что именно последний клуб наиболее заинтересован в трансфере футболиста.

Севильцы еще в 2021 году хотели подписать украинского вратаря и, судя по всему, не отказались от этой идеи. Они намерены укрепить вратарскую позицию и внимательно следят за ситуацией вокруг Андрея Лунина.

У Бетиса возникла проблема с голкиперами, ведь Руй Силва недоволен количеством игровой практики и уже в январе может покинуть клуб, а карьера именитого 40-летнего Клаудио Браво близится к своему завершению.

Отмечается, что Андрей Лунин настроен доиграть сезон в Реале, поэтому Бетис рассчитывает закончить нынешнюю кампанию с чилийским вратарем в основном составе, а уже к концу сезона-2023/2024 вступить в переговоры с украинцем и убедить его присоединиться именно к ним.

В настоящее время Бетис занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, а в Лиге Европы после четырех туров возглавляют группу "C" с 9 набранными очками.

. Андрей Лунин сыграл в составе мадридского Реала в нынешнем сезоне 4 матча, в которых пропустил 2 гола, а также дважды оставлял ворота "сухими".