Український голкіпер так і не зміг стати основним у Реалі за роки перебування в Мадриді, проте останні два матчі він провів у стартовому складі, вдало зігравши проти Валенсії та Браги. Таким чином Лунін нагадав, що є воротарем високого рівня, отримав хорошу пресу та змусив багато клубів привернути на себе увагу.

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Лунін може продовжити кар'єру в Іспанії

Йому вже приписували інтерес з боку Арсенала та Селтіка, а також ходили чутки навколо Бетіса. Повідомляється, що саме останній клуб найбільш зацікавлений у трансфері футболіста.

Севільці ще у 2021 році хотіли підписати українського воротаря та, судячи з усього, не відмовилися від цієї ідеї. Вони мають намір зміцнити воротарську позицію та уважно стежать за ситуацією навколо Андрія Луніна.

У Бетіса виникла проблема з голкіперами, адже Руй Сілва незадоволений кількістю ігрової практики та вже в січні може залишити клуб, а кар'єра іменитого 40-річного Клаудіо Браво наближається до свого завершення.

Зазначається, що Андрій Лунін налаштований дограти сезон у Реалі, тому Бетіс розраховує закінчити нинішню кампанію з чилійським воротарем в основному складі, а вже ближче до кінця сезону-2023/2024 вступити у перемовини з українцем та переконати його приєднатися саме до них.

Наразі Бетіс посідає сьоме місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, а в Лізі Європи після чотирьох турів очолюють групу "C" з 9 набраними очками.

Довідка. Андрій Лунін зіграв у складі мадридського Реала в нинішньому сезоні 4 матчі, у яких пропустив 2 голи, а також двічі залишав ворота "сухими".