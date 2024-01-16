Может заменить легенду клуба: европейский гранд заинтересован в трансфере Лунина

Андрей Лунин получил новый вариант продолжения карьеры. Среди всех предыдущих претендентов на игрока новый клуб является наиболее статусным.

Украинский вратарь долгое время оставался в тени Тибо Куртуа и почти не имел игровой практики в течение нескольких лет. Однако перед началом сезона-2023/2024 бельгиец получил травму и это дало шанс Лунину продемонстрировать свой уровень.

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Лунин может продолжить карьеру в Германии

И 24-летний голкипер пользуется им на 100 процентов. Он является лидером по многим статистическим показателям в Ла Лиге, имеет поддержку от своих партнеров и отличную прессу в Испании.

Несмотря на это, Карло Анчелотти все равно не доверяет украинцу полноценное место в основном составе и проводит постоянную ротацию с Кепой Аррисабалагой. Этим хотят воспользоваться многие клубы и проявляют к украинскому вратарю предметный интерес.

Главным фаворитом на подписание Лунина считается Бетис, также им интересуются Челси, Арсенал и Селтик. Теперь же в этот список добавился один из самых титулованных клубов мира.

Сообщается, что к услугам украинского вратаря проявляет интерес мюнхенская Бавария. Немецкий клуб ищет преемника опытному 37-летнему Мануэлю Нойеру и хочет видеть Андрея в своем составе уже в сезоне-2024/2025.

Отметим, что в нынешней кампании Андрей Лунин провел за мадридский Реал во всех турнирах 11 матчей, в которых пропустил 7 голов и пять раз сохранил ворота "сухими". Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

. Следующий матч "сливочные" сыграют 18 января против Атлетико, стартовый свисток раздастся в 22:30, ожидается, что именно украинец начнет его в стартовом составе.