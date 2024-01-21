Я вообще никуда бы не рыпался, – Милевский дал совет Лунину по поводу его будущего в Реале
Источник:телеграмм-канал Артема Милевского
Артём Милевский понемногу нормализует свою жизнь после ужасного состояния, когда кого сложно было просто узнать. Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины прошел лечение, которое дало свой положительный результат.
Легенда киевского гранда не только успевает заниматься запуском собственного бренда одежды, но и советовать украинским футболистам, выступающим в Европе. Артём Милевский поделился своим мнением по поводу карьеры Андрей Лунина в Реале.
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Милевский заговорил о карьере Лунина в Реале
Бывший нападающий сборной Украины совета голкиперу не менять клуб, а продолжить выступления за "сливочных". Милевский признался, что Реал – его любимый клуб, где Лунин получает достаточную игровую практику. Поэтому Артем не понимает, зачем что-либо менять в карьере, если у Андрея есть действующий контракт с "Королевским клубом".
Я вообще никуда бы не рыпался. Он же играет нормальное количество матчей и причем где, в моем любимом Реале. В Мадриде живет сказка! Куда ехать, зачем,
– написал Милевский.
В текущем сезоне-2023/2024 Лунин уже провел за Реал 12 матчей, в которых пропустил 11 голов и отыграл 5 встреч на ноль. Интересно, что четыре из этих пропущенных голов были в предыдущем поединке Кубка Короля от Атлетико. В дополнительных таймах "матрасники" дожали своего мадридского соперника и выбили его из Кубка 4:2.
Лунин получил порцию критики от главного тренера Карла Анчелотти да президента Реала Флорентино Переса, ранее защищавший украинского вратаря перед наставником "сливочных".
Ожидается, что в ближайшем матче Реала в Ла Лиге против главного аутсайдера сезона Альмерии (21 января) в воротах мадридцев выйдет Кепа. Эту ротацию Анчелотти анонсировал еще раньше. В раздевалке мадридского клуба не понимают такой ротации голкиперов от Анчелотти.
Также отметим, что Милевский поддерживает физическую форму в тренажерном зале и даже анонсировал свое возвращение на футбольное поле.